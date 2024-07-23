Песков рассказал, почему Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста

Указ был опубликован 22 июля

Маловероятно, что российский лидер Владимир Путин глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом во вторник, 23 июля, рассказал пресс-секретарь президента, комментируя указ о присвоении исполнителю звания заслуженного артиста России.

Решение главы государства отметить певца таким образом Песков объяснил тем, что "целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества".

Это ощущение "встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество", а значит, творчество Shaman не просто важно — оно "стало любимо многими и многими в нашей стране", цитирует Пескова ТАСС.

Shaman, которого украинские власти признали угрозой национальной безопасности в ноябре 2023 года, был доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании.

В конце 2023 года 33% россиян, принимавших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали Shaman лучшим певцом года. Примечательно, что занявший второе место Олег Газманов набрал втрое меньше — 11%.

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