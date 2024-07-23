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Песков рассказал, почему Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста

14:12
  • вторник
  • 23 июля 2024

Указ был опубликован 22 июля

Маловероятно, что российский лидер Владимир Путин глубоко знаком с творчеством певца Shaman (Ярослав Дронов). Об этом во вторник, 23 июля, рассказал пресс-секретарь президента, комментируя указ о присвоении исполнителю звания заслуженного артиста России.
Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России

Решение главы государства отметить певца таким образом Песков объяснил тем, что "целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества".

Это ощущение "встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество", а значит, творчество Shaman не просто важно — оно "стало любимо многими и многими в нашей стране", цитирует Пескова ТАСС.

Shaman, которого украинские власти признали угрозой национальной безопасности в ноябре 2023 года, был доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании.

В конце 2023 года 33% россиян, принимавших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали Shaman лучшим певцом года. Примечательно, что занявший второе место Олег Газманов набрал втрое меньше — 11%.

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Певец Shaman
Певец Shaman
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