ЕС рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на остановку прокачки нефти Украиной

В Брюсселе считают, что это никак не влияет на снабжение Европы нефтью

Венгрия и Словакия потребовали рассмотрения жалобы на остановку прокачки нефти Украиной. Этот вопрос ЕС обсудит 24 июля, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Джилл подтвердил, что накануне Словакия и Венгрия запросили встречу комитета по торговой политике ЕС. Братислава и Будапешт требуют оценки ситуации с остановкой прокачки нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба".

По словам представителя ЕК, в комиссии изучают содержание письма и собирают информацию для принятия решений. Джилл утверждает, что остановка прокачки энергоносителя от российской компании никак не влияет на снабжение ЕС нефтью, передает ТАСС.

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