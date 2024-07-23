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Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 миллиона рублей в первый год

14:19
  • вторник
  • 23 июля 2024

Из них единовременная выплата - 1,9 миллиона рублей

Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.

Выплату получат военнослужащие начиная с 23 июля 2024 года. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. 

Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику в Москве составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, говорится в сообщении мэрии. Это общая сумма всех полагающихся выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки.

Все ранее установленные меры поддержки участников СВО и их семей сохраняются. Московские власти оказывает необходимое содействие Минобороны в комплектовании ВС России.

Единый пункт отбора на военную службу в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Запись открыта онлайн на портале mos.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии: 117 (для Москвы); 8 (495) 539-24-81 (для регионов России). Или через чат-бот в Telegram.

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