Глюкозу убрали с московских афиш после скандального концерта в Красноярске

Многие заподозрили, что певица принимала запрещенные вещества

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) исчезла с афиш концерта на площадке "Live арена" в Москве, запланированном на 29 сентября. Как указывает Telegram-канал Mash, упоминание Глюкозы исчезло и со многих интернет-сайтов, посвященных мероприятию.

В концерте заявлено участие звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Дмитрия Билана и других. Должна была там выступать и Глюкоза, но афишу заменили после скандала с участием певицы в Красноярске. Заплетающийся язык и странная лексика, нелепые и неприличные жесты заставили многих говорить о том, что Ионова вышла на сцену в состоянии опьянения — хотя и непонятно, какого.

Через пару дней артистка дала объяснения — по ее словам, она переживает крайне тяжелый период в жизни, в том числе из-за кончины любимой бабушки, которая растила Наташу с детства. Чтобы справиться с горем, певица начала принимать специальные препараты и снотворное — это якобы и сказалось на ее поведении во время злосчастного концерта.

Однако продюсер Максим Фадеев, работавший с Глюкозой долгое время и обеспечивший ей громкое имя и славу, заявил, что не верит оправданиям бывшей подопечной. Он подчеркнул, что "манипуляции и вранье — как раз ее конек". Фадеев по-прежнему собирается лишить Ионову права выступать под творческим псевдонимом Глюкоза и готов даже судиться.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила властям всех городов, где будет выступать Глюкоза, проверять певицу на предмет употребления наркотиков. Мизулина предположила, что странное поведение артистки могло стать следствием употребления запрещенных препаратов.

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