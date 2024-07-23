Собянин: Гранты от Москвы получили 142 проекта научных медисследований

Стартовала новая заявочная кампания

Сделано московскими врачами! В столице 142 научных проекта в области здравоохранения за последние два года получили гранты мэра. Как рассказал, сегодня Сергей Собянин, часть разработок уже применяют на практике. И не только в России, но и в других странах. Сейчас в городе стартовала новая заявочная кампания.

Если больница, центр или стационар "клинические", значит при них есть кафедры и лаборатории медицинских вузов, а врачи не только занимаются своими прямыми обязанностями, но и совмещают их с наукой и исследованиями. А чтобы поддержать эту работу, существуют гранты мэра Москвы.

"На соискание грантов за два года претендовали 325 проектов, получили поддержку – 142 из них. На данный момент успешно завершены первые этапы 27 исследований, результаты которых могут быть внедрены в систему здравоохранения. Некоторые из разработанных решений впервые были применены в клинической практике не только в России, но и в мире. В 2024 году столичные медики завершат еще 72 проекта. А буквально на днях стартовала новая заявочная кампания – на сумму 2,6 млрд рублей на три года. Заявки городские медицинские организации могут подавать до 20 сентября через онлайн-платформу", - говорится в сообщении.

В Морозовской детской больнице создали прототип прибора, который позволяет буквально увидеть микрокровоток человека. Метод неинвазивный и доступен для самых маленьких пациентов. Исследование длится не больше минуты, а диагностику риска развития астмы он проводит за две.

Новая методика показала эффективность в 95%. Сейчас дети попадают к пульмонологу только после 3-4 приступа астмы, примерно в 4 года, когда заболевание полностью сформировалось. А в Коммунарке тоже свой метод диагностики. Здесь разработали и внедрили шкалу PEWS – систему раннего выявления рисков клинического ухудшения состояния маленьких пациентов при поступлении в стационар.

"С внедрением шкалы PEWS в стационарную практику, смертность детская в стационаре значительно уменьшается. Благодаря грантовой программе коллективу нашего Центра удалось разработать и внедрить в практику шкалу PEWS", - отметила Анастасия Дягилева, заведующая приемным отделением - врач-педиатр.

Она учитывает все показатели: возраст, частоту дыхания, сердечный ритм, сатурацию, температуру и другое. В работе используется отечественное программное обеспечение, интегрированное в ЕМИАС.

Разработка специалистов центра Ворохобова даже вошла в ТОП-10 лучших медицинских изобретений. Уникальная методика стабилизации позвоночника при грыжах, протрузиях, стенозах и так далее. Врачи устанавливают имплант по-своему, не так, как это делают во всём мире.

Параллельно с этой, в Центре идёт и другая разработка – малоинвазивного метода стабилизации позвоночника и оригинального импланта для протезирования опорной функции.

Учёные Сколтеха и Психиатрической клинической больницы №1 вывели методику, позволяющую на основе данных о химическом составе плазмы пациента выявить вероятность развития ментальных заболеваний, а значит – назначить терапию. Ведь самое лучшее лечение – это профилактика.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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