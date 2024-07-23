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Зыгаря* заочно осудили на 8,5 лет за фейки о ВС России

14:48
  • вторник
  • 23 июля 2024

Журналист живет в Берлине

Журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом – прим. ред.) к 8,5 года лишения свободы по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Решение вынес Басманный суд Москвы. Отбывать наказание писатель будет в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года, передает ТАСС.

Зыгаря объявили в розыск в апреле 2024 года, в том же месяце его заочно арестовали. Сейчас журналист живет в Берлине. Telegram-канал SHOT тогда писал, что поводом к возбуждению уголовного дела стал пост журналиста в Instagram (соцсеть запрещена в России – прим. ред.) о событиях в Буче в 2022 году.

*признан в России иноагентом

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