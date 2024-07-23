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Госдума разрешила выдавать семьям остаток маткапитала

14:59
  • вторник
  • 23 июля 2024

Эта идея принадлежит главе государства

Государственная дума во вторник, 23 июля, приняла поправку в законодательство, которая позволит семьям получить неистраченный материнский капитал.
Путин разрешил тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство

В соответствии с этой поправкой получить можно будет до 10 тысяч рублей в форме единовременной выплаты, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность передачи семьям неиспользованных средств маткапитала, призвал: "Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем". Он предложил "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

В кабмине отмечали, что материнский капитал подтвердил свою эффективность в качестве инструмента социальной политики для решения демографической проблемы. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что снижение рождаемости в России значительно замедлилось благодаря выплате маткапитала на первого ребенка.

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