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Госдума приняла поправку о доплате пенсионерам с 80 лет

15:14
  • вторник
  • 23 июля 2024

Им будут дополнительно выплачивать по 1,2 тысячи рублей в месяц

Государственная дума во вторник, 23 июля, приняла поправку в законодательство, которая устанавливает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии, начиная с 80 лет ее получателя.

Величина ежемесячной доплаты будет составлять 1200 рублей, назначать ее будут в беззаявительном порядке — обращаться с какими-либо документами или заявлениями в органы власти не потребуется.

Такую же прибавку установили для инвалидов первой группы, если только речь не идет об инвалидах с детства, у которых определены иные выплаты, сообщает ТАСС.

Ранее в России решили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Это коснется 7,87 миллиона человек и поможет вернуть в экономику опытные кадры, включая педагогов и медиков, а также повысит производительность труда.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Минтруда включать в пенсионный стаж россиян период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

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