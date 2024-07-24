Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам звезды советуют держать под контролем свой аппетит

Овны

Общение с друзьями сегодня может не заладиться. Если узнаете чужие секреты или компромат – не торопитесь рассказывать, это может быть фейк.

Тельцы

Не верьте обещаниям, полученным в этот день – скорее всего, они не будут исполнены. Особенно это касается денег, так что поход на собеседование лучше отменить.

Близнецы

Ваш Юпитер сегодня некорректно воспринимает информацию и может запутать. Не торопитесь делать выводы, озвучивать свое мнение и принимать решения.

Раки

Дальние поездки могут пойти не по плану, особенно если у вас билеты на самолеты и поезда. К счастью, это короткое влияние, и уже к ночи все наладится.

Львы

Вам придется разбираться с налогами, страховками или выплатами от государства. Не спешите расстраиваться, если что-то пойдет не так – это не окончательно.

Девы

Вы готовы разочароваться в деловых партнерах или человеке, с которого брали пример. Не принимайте это близко к сердцу, все еще может измениться.

Весы

Вы страдаете, не сумев в чем-то разобраться и найти верное решение. Но сегодня не тот день, когда картина ясна, поэтому переключите внимание на другие дела.

Скорпионы

У вас могут обнаружиться неоплаченные счета или просроченные платежи. Не изводите себя критикой, это всего лишь деньги, их можно заработать.

Стрельцы

Что поделать, все мы иногда сталкиваемся с обманом. Если вы поймали любимого человека или друга на вранье, не торопитесь с выводами, узнайте причины.

Козероги

Звезды советуют держать под контролем свой аппетит. Сегодня есть трудности с самообладанием и чувством меры даже у людей с сильной волей.

Водолеи

Родители будут вынуждены изменить свои планы из-за детей, а все остальные – из-за чьей-то забывчивости. На этот случай будьте готовы к форс-мажору.

Рыбы

Луна в вашем знаке делает вас рассеянными и слишком эмоциональными. Будьте внимательны на работе, учебе, при заполнении документов или при отправке денежных переводов.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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