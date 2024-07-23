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Новак подтвердил запрет на экспорт бензина

14:56
  • вторник
  • 23 июля 2024

Ограничения планируется продлить на сентябрь и октябрь

Кабмин восстановит запрет на экспорт бензина с августа. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Минэнерго предложило продлить ограничения.

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Новак напомнил журналистам, что запрет на экспорт бензина введен в России с 1 марта по конец августа. Однако с 20 мая до 31 июля действует исключение из запрета. А с 1 августа исключение заканчивается, автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов восстанавливается.

Вице-премьер подчеркнул, что власти анализируют ситуацию, исходя из баланса спроса и предложения. В первую очередь следует обеспечить топливом внутренний рынок. Если для этого потребуется продлить запрет, решение будет принято, приводит слова Новака "Интерфакс".

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