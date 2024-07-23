Чулпан Хаматову отправили работать в ангар

Актриса прозябает в Риге

Вскоре после начала российской спецоперации одна из самых востребованных актрис в стране Чулпан Хаматова собрала семью и переехала в Латвию. Оказалось, у артистки там есть недвижимость в одном из элитных районов Риги. Вскоре выяснилось, что Чулпан начала работать в Латвийском Национальном театре.

Вот только карьера за границей у актрисы не заладилась. Задействованная в спектакле "Записки сумасшедших" Хаматова вынуждена играть в ангаре после того, как в театре отменили постановку из-за негативного общественного резонанса. Как выяснили журналисты, ангар находится в промзоне одного из самых неблагополучных рижских районов.

В маленьком, рассчитанном всего на 380 мест, душном помещении на первые два премьерных показа распродано чуть более половины зала, но на остальные дни занятых кресел на данный момент не более 50, компетентно сообщает сайт "Страсти". При этом билеты на спектакль стоят от 80 до 120 евро (примерно 7,5 – 12 тысяч рублей).

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