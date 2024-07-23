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Дело заведено после гибели блогер-байкерши "МотоТани" в Турции

15:38
  • вторник
  • 23 июля 2024

Ее тело доставят на родину

Генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела Блогера Татьяны Озолиной на родину.

Сейчас ведомство занимается необходимым оформлением документов, передает РИА Новости.

"Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Милас – Секе на юго-западе страны. Мотоцикл, которым управлял турецкий байкер Онур Обут врезался в байк, которым управляла Озолина. Татьяна скончалась на месте, Обута госпитализировали в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили в нашей дипмиссии.

При этом турецкие СМИ пишут о том, что Озолина и Обут не справились с управлением и оба на скорости влетели в грузовик.

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Блогер "МотоТаня"
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