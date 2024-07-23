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МИД закрыл въезд в Россию 15 гражданам Великобритании

15:33
  • вторник
  • 23 июля 2024

В списке - руководители предприятий ВПК и журналисты

Власти Великобритании придерживаются враждебной линии на российском направлении. Усилия Лондона направлены на противодействие Москве и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития, констатирует МИД России.

МИД России включил в "стоп-лист" представителей британского истеблишмента
Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании

Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, в качестве ответной меры на агрессивные действия Лондона принято решение расширить стоп-лист. МИД закрывает въезд в Россию пятнадцати гражданам Великобритании.

В черный список попали представители британских частных компаний, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих. В стоп-листе также руководители предприятий ВПК, поставляющих продукцию киевскому режиму. Также закрыт въезд экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций. В Москве подчеркивают, что все попытки британских русофобов создать условия для "стратегического поражения" и международной изоляции России обречены на провал.

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