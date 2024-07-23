Венгрия обусловила выделение Киеву средств из Фонда мира транзитом нефти

Украина запретила транзит нефти по "Дружбе" через свою территорию

Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Фонда мира на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из России по украинской территории. Такое заявление сделало во вторник, 23 июля, венгерское Министерство иностранных дел.

Как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, до решения проблемы с приостановкой транзита нефти российской компании "Лукойл" Украина может не рассчитывать на средства из европейского Фонда мира, сообщает ТАСС.

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций из-за того, что Украина прекратила транзит российской нефти через свою территорию в эти страны. Киев ссылался на европейские санкции против "Лукойла", но нефть из России Будапешт и Братислава получали по южной ветке трубопровода "Дружба", которая выведена из-под действия рестрикций.

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что в Брюсселе изучают жалобу Венгрии и Словакии, а также собирают информацию для принятия решения.

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