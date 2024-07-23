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Венгрия обусловила выделение Киеву средств из Фонда мира транзитом нефти

15:38
  • вторник
  • 23 июля 2024

Украина запретила транзит нефти по "Дружбе" через свою территорию

Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Фонда мира на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из России по украинской территории. Такое заявление сделало во вторник, 23 июля, венгерское Министерство иностранных дел.
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Как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, до решения проблемы с приостановкой транзита нефти российской компании "Лукойл" Украина может не рассчитывать на средства из европейского Фонда мира, сообщает ТАСС.

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций из-за того, что Украина прекратила транзит российской нефти через свою территорию в эти страны. Киев ссылался на европейские санкции против "Лукойла", но нефть из России Будапешт и Братислава получали по южной ветке трубопровода "Дружба", которая выведена из-под действия рестрикций.

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что в Брюсселе изучают жалобу Венгрии и Словакии, а также собирают информацию для принятия решения.

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