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Киркоров попал в беду в Сочи: проклятье Успенской?

15:34
  • вторник
  • 23 июля 2024

Поп-король стал жертвой стихии

Филипп Киркоров участвует в новых съемках. Ради работы он оставил Москву и уехал в Сочи. На днях там было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы и даже град. В результате поп-король отечественной эстрады стал жертвой стихии вместе со съемочной группой.

Из-за непогоды люди застряли в горах и не смогли выбраться. О проблемах рассказал сам Филипп Киркоров на своем официальном канале в "Телеграм". Он поведал, что во время натурных съемок "начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки".

"Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Послали сигнал SOS, как "Титаник". Река поднялась до уровня десяти метров, нас постепенно затапливает. Спасите нас срочно", - взвыл Филипп Киркоров, записав и обнародовав видео.

В Сети подписчики бурно отреагировали на тревожное сообщение поп-короля. Но нашлись и такие интернет-пользователи, кто не без ехидства отметил, что это артиста настигло "проклятье" Любови Успенской, над которой Филипп одержал верх в судебных разбирательствах.

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