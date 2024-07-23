Певец Шарлот* внесен в перечень террористов и экстремистов

Он известен демонстративным сжиганием российского паспорта

Певец Эдуард Шарлот* официально включен в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом во вторник, 23 июля, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.

В 2023 году Шарлот* демонстративно сжег свой паспорт гражданина Российской Федерации, глумился над символами победы в Великой Отечественной войне и над религиозными символами, негативно отзывался о русскоязычных.

Против него возбудили уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, унижении человеческого достоинства по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет, повреждении официального документа. На время следствия он помещен в следственный изолятор, 4 июля суд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения.

Певец, которому грозит до шести лет колонии, еще до вынесения приговора пытается смягчить свою участь — он извинился перед патриархом Кириллом и верующими за оскорбления и пообещал участвовать в культурных мероприятиях РПЦ. Шарлот* также попросил прощения за то, что он ранее разорвал изображение с главой государства, заявив, что Владимир Путин – человек с большой буквы.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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