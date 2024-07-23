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Илон Маск рассказал о потере сына

15:58
  • вторник
  • 23 июля 2024

Виноваты блокаторы полового созревания

Американский предприниматель, владелец социальной сети X и компании Tesla  Илон Маск винит врачей в том, что он потерял сына. По словам Маска, медики обманули его, убедив дать дал согласие на назначение его сыну блокаторов полового созревания.

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Предприниматель рассказал в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire, что врачи склонили его к подписанию документов за сына, пригрозив тем, что Ксавье может покончить с собой. Маск уверен, что на его сына повлиял "вирус вокизма" (от англ. woke — "пробуждаться"), из-за которого тот стал принимать эти препараты.

Ксавье Маск заявил, что решил дистанцироваться от Илона, в 2022 году. Он пояснил, что не хочет быть связан с биологическим отцом каким-либо образом. По словам владельца Tesla, блокаторы полового созревания – это аналог препаратов для стерилизации, а идеология вокизма - невероятное зло. Пропагандирующие ее люди должны сесть в тюрьму, убежден Илон Маск.

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