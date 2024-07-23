Продюсер Пригожин о Глюкозе: "Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека"

Муж певицы Валерии уверен, что артистку надо спасать

На днях певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) с позором выступила на концерте в Красноярске. По мнению зрителей, артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии и вела себя крайне странно. Разразился скандал. Вскоре Наталья выступила с публичным заявлением. Она объяснила, что всему виной - прописанные врачами лекарственные средства. Якобы певица не знала, что они таким образом подействуют на нее.

Однако оправданиям артистки мало кто поверил. Продюсер Иосиф Пригожин крайне негативно отреагировал на поведение Натальи Чистяковой-Ионовой на концерте в Красноярске.

"Если ты не в состоянии выступать и уважать зрителей, то как минимум нужно извиниться и не выходить на сцену. Подобное отношение — это свинство к зрителям и к организаторам. Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки", - заявил продюсер.

Супруг певицы Валерии убежден, что деятели искусства несут ответственность за все свои действия, поэтому должны тщательно следить за собой и не позволять лишнего.

"Я сам видел Глюкозу пару раз на разных мероприятиях, мы знакомы, но она там была невменяемая. Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое", - отметил Пригожин.

В заключение продюсер высказал мнение, что Наталью Чистякову-Ионову надо как можно быстрее спасать.

"Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека. По сути ей нужна помощь, ее нужно начать лечить, если мы хотим, чтобы она продолжала выступать", - заключил супруг певицы Валерии в беседе с телеграм-каналом "Звездач".

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