ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продюсер Пригожин о Глюкозе: "Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека"

16:00
  • вторник
  • 23 июля 2024

Муж певицы Валерии уверен, что артистку надо спасать

На днях певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) с позором выступила на концерте в Красноярске. По мнению зрителей, артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии и вела себя крайне странно. Разразился скандал. Вскоре Наталья выступила с публичным заявлением. Она объяснила, что всему виной - прописанные врачами лекарственные средства. Якобы певица не знала, что они таким образом подействуют на нее.

Однако оправданиям артистки мало кто поверил. Продюсер Иосиф Пригожин крайне негативно отреагировал на поведение Натальи Чистяковой-Ионовой на концерте в Красноярске.

"Если ты не в состоянии выступать и уважать зрителей, то как минимум нужно извиниться и не выходить на сцену. Подобное отношение — это свинство к зрителям и к организаторам. Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки", - заявил продюсер.

Супруг певицы Валерии убежден, что деятели искусства несут ответственность за все свои действия, поэтому должны тщательно следить за собой и не позволять лишнего.

"Я сам видел Глюкозу пару раз на разных мероприятиях, мы знакомы, но она там была невменяемая. Я не понял, в каком состоянии она была, но это не похоже на алкоголь, это похоже на что-то другое", - отметил Пригожин.

В заключение продюсер высказал мнение, что Наталью Чистякову-Ионову надо как можно быстрее спасать.

"Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека. По сути ей нужна помощь, ее нужно начать лечить, если мы хотим, чтобы она продолжала выступать", - заключил супруг певицы Валерии в беседе с телеграм-каналом "Звездач".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Продюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.