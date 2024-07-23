Музейный комплекс "Новый Херсонес" готовится к открытию

Экспозиция насчитывает почти 7 миллионов экспонатов

В Крыму всё готово к открытию уникального музейного комплекса "Новый Херсонес". Старт в тестовом режиме намечен на 30 июля. Знаковое событие обсудили сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

В дискуссии приняли участие региональные власти и представители духовенства. Комплекс был спроектирован по поручению Владимира Путина и находится в исторической части Севастополя - у музея-заповедника Херсонес Таврический. Именно здесь в 10 веке принял христианство князь Владимир, который позднее крестил Русь.

Экспозиция трех музеев насчитывает почти 7 миллионов экспонатов - их нашли во время раскопок. Кроме того, на площади более 20 гектаров разместили несколько туристических центров, просторный парк и даже ЗАГС.

"Этот музей был задуман в 1913 году. Есть даже эскиз, утвержденный императором Николаем II, но Первая мировая война прервала воплощение этой идеи. Сейчас мы возвращаемся. Он, конечно, намного больше, чем тот, который намечался в начале XX века. Но элементы архитектуры сохраняются. Он, должно быть, самый насыщенный электроникой, современными экспозициями. Но при этом он будет бесплатным. Вход полностью бесплатный. Но в целях безопасности осуществляться вход будет только после регистрации, которую можно пройти на официальном сайте комплекса", - рассказал митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов).

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