ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Сирии преподнес Путину опасный подарок

16:24
  • вторник
  • 23 июля 2024

Аналогичный презент получил Сергей Лавров

Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров получили от посла Сирии Башара Джаафари подарочные дамасские мечи. Опасные подарки были переданы через спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

Аналогичные презенты получили Дмитрий Медведев, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов и собственно Михаил Богданов.

Подарки были вручены на мероприятии в Дипломатической академии МИД РФ по случаю 80-летия дипотношений России и Сирии, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин по этому поводу направил сирийскому коллеге Башару Асаду поздравительную телеграмму. Он отметил, что сегодня российско-сирийские связи в полной мере отвечают интересам наших народов. За эти 80 лет Москва и Дамаск накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, большие успехи достигнуты в борьбе с международным терроризмом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.