Посол Сирии преподнес Путину опасный подарок

Аналогичный презент получил Сергей Лавров

Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров получили от посла Сирии Башара Джаафари подарочные дамасские мечи. Опасные подарки были переданы через спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

Аналогичные презенты получили Дмитрий Медведев, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов и собственно Михаил Богданов.

Подарки были вручены на мероприятии в Дипломатической академии МИД РФ по случаю 80-летия дипотношений России и Сирии, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин по этому поводу направил сирийскому коллеге Башару Асаду поздравительную телеграмму. Он отметил, что сегодня российско-сирийские связи в полной мере отвечают интересам наших народов. За эти 80 лет Москва и Дамаск накопили большой опыт сотрудничества в различных областях, большие успехи достигнуты в борьбе с международным терроризмом.

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