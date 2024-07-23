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Кто станет президентом Украины после Зеленского

16:54
  • вторник
  • 23 июля 2024

Полномочия нынешнего лидера истекли еще в мае

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы завершить конфликт России и Украины. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев убежден, что окончание столкновения двух стран приведет к автоматической отставке президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли еще 20 мая.

"Чтобы отправить Зеленского в отставку, должны пройти выборы. А выборы будут проходить тогда, когда прекратятся военные действия. Именно поэтому Зеленский так держится за конфликт", - объяснил Царев в беседе с НСН.

По его мнению, заменить Зеленского могут Залужный, Кличко, Разумков. Еще он считает, что нельзя сбрасывать со счетов Порошенко и Тимошенко.

"Новый человек сможет перелистнуть страницу, повесить все на Зеленского и начать историю с чистого листа", - высказал мнение экс-депутат.

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