ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Основатель Wildberries Бакальчук рассказал о расставании с женой

17:06
  • вторник
  • 23 июля 2024

Мужчина бьет тревогу

О том, что в семье Владислава и Татьяны Бакальчук не все гладко, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. На своем официальном канале в "Телеграм" он опубликовал видеозапись с Владиславом Бакальчуком, с которым знаком порядка десяти лет.

"Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее", - сообщил Кадыров.

По его словам, с недавних пор активы Wildberries "путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки". Рамзан Кадыров предположил, что речь идет о рейдерском захвате.

"Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес... И в этом вопросе я дойду до конца", - пообещал чеченский лидер.

Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. Примечательно, что в конце июня компании объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.