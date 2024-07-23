Основатель Wildberries Бакальчук рассказал о расставании с женой

Мужчина бьет тревогу

О том, что в семье Владислава и Татьяны Бакальчук не все гладко, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. На своем официальном канале в "Телеграм" он опубликовал видеозапись с Владиславом Бакальчуком, с которым знаком порядка десяти лет.

"Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее", - сообщил Кадыров.

По его словам, с недавних пор активы Wildberries "путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки". Рамзан Кадыров предположил, что речь идет о рейдерском захвате.

"Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес... И в этом вопросе я дойду до конца", - пообещал чеченский лидер.

Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. Примечательно, что в конце июня компании объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram