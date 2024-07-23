Турецкий байкер, из-за которого погибла блогерша МотоТаня, может отделаться условным сроком

Сейчас мужчина находится в больнице

Онуру Обуту, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет шесть лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства.

Однако турецкие юристы склоняются к тому, что суд вынесет минимальное наказание Обуту — два года условного срока. Если в последующие пять лет он не будет нарушать закон, то из его личного дела удалят запись о судимости, передает телеграм-канал SHOT.

Сам Онур Обут сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Тело российской блогерши доставили в морг Института судебной медицины Муглы, где пройдет вскрытие.

Напомним, блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, разбилась насмерть в районе города Миляс на юго-западе Турции. Сообщается, что девушка столкнулась с другим мотоблогером – турецким байкером Онуром Обутом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram