Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук: "Это развод"

Женщина уличила мужа во лжи

Татьяна Бакальчук быстро отреагировала на шумиху, которая поднялась в СМИ после свежей публикации Рамзана Кадырова, встретившегося с ее мужем Владиславом Бакальчуком, пожаловавшимся, что ему не дают общаться с женой. На своем официальном канале в "Телеграм" она уличила супруга во лжи. Татьяна опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужем.

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - сообщила Татьяна Бакальчук.

Ранее в своем посте Рамзан Кадыров утверждал, что с недавних пор активы Wildberries "путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки", и пообещал, что возьмет это дело под личный контроль и разберется во всем "до конца".

Напомним, что в конце июня Wildberries и Russ Outdoor объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы.

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