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Инженер-изобретатель Кучмин: Возрождение техобразования будет способствовать экономическому росту страны

18:05
  • вторник
  • 23 июля 2024

Число желающих поступить в московские колледжи растет

Сегодня в России везде требуются технические специалисты. Об этом рассказал инженер-изобретатель, глава столичного инновационного предприятия Алексей Кучмин. Он выступает на популяризацию технического образования в нашей стране, передает АГН "Москва".

"Возрождение и популяризация технического образования способны сыграть одну из ключевых ролей в экономическом росте страны. Поддержка данной тенденции совершенно точно будет способствовать появлению прорывных инновационных решений, повышению конкурентоспособности России на мировой арене и достижению технологического суверенитета", – отметил Кучмин.

По его словам, число желающих поступить в московские колледжи в этом году выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользуются IT-специальности и креативные индустрии. Кучмин отметил, что у молодежи наблюдается "мода на промышленность и высокотех".

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Инженер-изобретатель Алексей Кучмин
Инженер-изобретатель Алексей Кучмин
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