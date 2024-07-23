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Продолжается акция "Культурная суббота. Сказки народов России"

18:15
  • вторник
  • 23 июля 2024

Она направленна на популяризацию традиций народов России

До 30 июля 2024 года в рамках проекта "Культура для школьников" проходит всероссийская ежегодная акция "Культурная суббота. Сказки народов России"

Акция направленна на популяризацию традиций народов России. Для участия в мероприятии школьникам необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: "Сказки народов России", "Сказки русских писателей", "Моя авторская сказка" и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ". Подробная информация об акции размещена на сайте.

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры и Минпросвещения совместно с Российским фондом культуры и Центром культурных стратегий и проектного управления.

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