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Сурганова выступила перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

18:23
  • вторник
  • 23 июля 2024

Он расположен на улице Яблочкова

Светлана Сурганова выступила перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Певица и музыкант, лидер группы "Сурганова и оркестр" рассказала, что у нее остались хорошие впечатления, передает АГН "Москва".

"Если бы я вписывалась в возрастную категорию, я бы, наверное, даже раздумывать не стала, я бы пришла в этот пункт и сделала бы то, что делают очень многие, приходя сюда. Организовано все очень разумно. Максимально по времени энергетически щадяще, максимально комфортно. Логистика, все специалисты, те пространства, которые организованы – комнаты отдыха, кабинеты, где идет прием, оставили очень хорошие впечатления", – сказала Сурганова.

Единый пункт отбора на военную службу в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Запись открыта онлайн на портале mos.ru.

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