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В летних лагерях России детей познакомят с IT-сферой

18:36
  • вторник
  • 23 июля 2024

Мероприятие проходит третье лето подряд

В России проводят дополнительные мероприятия всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей "День цифры".

Этот проект знакомит детей с современными технологиями и разнообразием IT-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной.

Мероприятие проходит в детских лагерях третье лето подряд. В этом году были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для организации отдыха и оздоровления детей.

Материалы проекта доступны по ссылке.

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