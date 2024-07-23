В летних лагерях России детей познакомят с IT-сферой

Мероприятие проходит третье лето подряд
В России проводят дополнительные мероприятия всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей "День цифры".
Этот проект знакомит детей с современными технологиями и разнообразием IT-профессий, а также информационной безопасностью и кибергигиеной.
Мероприятие проходит в детских лагерях третье лето подряд. В этом году были разработаны дополнительные методические материалы по искусственному интеллекту для организации отдыха и оздоровления детей.
Материалы проекта доступны по ссылке.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram