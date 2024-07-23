Джо Байдену вызвали "неотложку"

Все случилось в Лас-Вегасе

Президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время поездки в Лас-Вегас на минувшей неделе. Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ со ссылкой на правоохранителей. Якобы тогда американского лидера срочно посадили на самолет и отправили обратно на Восточное побережье. А вскоре после этого в Вашингтоне заявили, что у Байдена обнаружили коронавирус.

Вот только эта инфекция не стала бы поводом для таких серьезных мер, которые были предприняты в Лас-Вегасе. Так, новость о том, что президенту потребовалась неотложная медицинская помощь, получили сотни полицейских, передает РИА новости со ссылкой на издание The Dossier. Кроме того местный медцентр, в котором ожидали прибытия Байдена, был взят под усиленную охрану. Но в итоге было принято решение отказаться от госпитализации, и в срочном порядке президент США отправился в аэропорт.

Завтра, 24 июля, Джо Байден планирует выступить с речью, передает ряд СМИ. Американский лидер намерен объяснить, почему отказался от президентской гонки. В ноябре пройдут выборы. Джо Байден представлял Демократическую партию, но после провальных теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом принял решение отказаться от борьбы. На место Байдена прочат Камалу Харрис.

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