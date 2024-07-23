Олимпиада в Париже обросла скандалами еще до своего начала

Много вопросов вызывает обеспечение безопасности

Считанные дни остаются до официального открытия Олимпиады в Париже, фоном для которой стала череда скандалов. Дискриминация российских атлетов - лишь одно из многих разочарований для тех, кто ждал этого праздника спорта. В СМИ говорят о низком уровне подготовки к грандиозному событию. Особенно много вопросов вызывает обеспечение безопасности. А туристы вместо одного из самых живописных городов мира увидели нагромождение кордонов и непреодолимую полосу препятствий.

Парижане в преддверии главного спортивного праздника свой город не узнают. Их "райские кущи" власть превратила в металлические джунгли, оставив кое-где для прохода узкие щели. Протискиваться приходится бочком. И это если еще пускают. На каждом шагу - полиция, проверяет QR-коды. Без предварительной регистрации даже домой не попасть. Туристы тоже в шоке.

Крайне недовольны и владельцы ресторанов: из-за этих ограждений они в день теряют до 80 процентов клиентов. Работают себе в убыток. Что во время событий, подобных Олимпиаде, вообще-то нонсенс.

"Понимаете, это не было запланировано. Никого не предупредили. Просто взяли и огородили нас в один ужасный день. Да, Олимпиада, да, безопасность. Но разве так можно? Владельцы ресторанов, с которыми я разговаривал, совершенно шокированы. Они не знают, как выжить", - говорит Ален Фонтэн, глава французской ассоциации владельцев ресторанов.

Еще в марте французская разведка рекомендовала организаторам отказаться от этой амбициозной идеи. Не проводить церемонию открытия Игр на реке. Парад судов, красочные представления на набережных, салюты, отражающиеся в зеркальной глади Сены - все это, конечно, оригинально. Но лучше выбрать стадион - там проще обеспечить безопасность. Власти не послушались. Решили превратить столицу в тюрьму. В телетрансляцию неприглядные кадры не попадут - и это главное. А люди потерпят, не для них же праздник устраивают. Что бы там Эммануэль Макрон ни вещал торжественно с трибуны:

"Это приключение для всей нации. Мы хотели, чтобы Игры были невероятно полезны для нашей страны. Игры, которые помогут нам ускорить глубокие преобразования, такие как декарбонизация нашего транспорта, преображение целых кварталов, равенство и гендерный паритет!"

Кварталы действительно преобразились. Да и по части "гендерного паритета", судя по этим кадрам, у Макрона всё схвачено. В остальном – беда. Взять, например, пресловутое равенство. То, которое рука об руку во Франции со свободой и братством. Опять же, в борьбе за красивые кадры из Олимпийского Парижа власти вывезли с улиц города 5 тысяч бездомных мигрантов. И ладно бы расселили в приюты, как обещали. Бросили, будто мусор, где-то посреди Марселя и Лиона, пишет "Нью-Йорк Таймс".

К своим гражданам отношение не многим лучше. Танцоры, которых планируют задействовать все в той же церемонии открытия, протестуют против низких зарплат и "несправедливого обращения". Поднимая кулаки вверх, отказываются дальше репетировать. "Отпраздновать" старт Олимпиады забастовками планируют также железнодорожники, а еще сотрудники парижских аэропортов.

"Профсоюз подал уведомление о проведении стачки в день церемонии открытия летних Олимпийских игр во французской столице. Среди требований — увеличение зарплат и премий. Авиасообщение будет прервано в аэропортах Шарль-де-Голль и Орли, а также в Бове", - пишут СМИ.

Еще один протест - но совсем другого рода. Сотни людей маршем идут по центру города в поддержку Палестины. Люди не понимают, почему российскую сборную до Олимпиады не допустили. При этом израильская участвует, с флагом и гимном. На плакатах надписи: "Долой двойные стандарты!"

На таком фоне особенно лицемерно выглядят эти кадры. Глава МОК открывает в Олимпийской деревне так называемую "Стену перемирия". На церемонию, видимо, для убедительности пригласили израильского футболиста. И, что характерно, американскую пловчиху палестинского происхождения.

"Пусть этот призыв вдохновит всех политических лидеров мира наконец предпринять действия ради мира. Вместе мы говорим: дайте миру шанс!" – сказал Томас Бах.

Показуха - во всём. Даже в вопросе безопасности, ради которой в Париже, казалось бы, перевернули всё верх дном. За неделю до Олимпиады сразу несколько вопиющих инцидентов. На Елисейских полях ножом тяжело ранили офицера полиции. У железнодорожного вокзала напали на военного. На севере города водитель направил автомобиль в террасу кафе, есть погибшие. А на этих кадрах туристка из Австралии, которую только что в центре французской столицы изнасиловали пятеро африканцев. Когда она попыталась найти спасение в закусочной, один из преступников спокойно зашел туда же и заказал себе еду. Полиция никого не задержала.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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