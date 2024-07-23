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Уехавшая в Донецк Любовь Успенская выступила с заявлением: "Это предательство"

19:13
  • вторник
  • 23 июля 2024

Певица забрала с собой дочь Татьяну Плаксину

Любовь Успенская с единственной дочкой Татьяной Плаксиной, которая не так давно начала певческую карьеру, и ведущая Маша Малиновская посетили ДНР и ЛНР. В Луганске они выступили в госпитале и навестили раненых бойцов, а в Донецке провели встречу с молодежью и дали небольшой концерт. Кроме того, Любовь Успенская пообщалась с журналистами и ответила на несколько вопросов.

В частности, певица высказалась на тему, как относится к артистам, признанным в России иноагентами. "Очень плохо. Вы понимаете, я считаю, что это предательство... Я считаю, что стыдно жить, будучи иноагентом", - отрезала королева шансона.

Любовь Успенская заявила, что не подаст им руки и никогда не поздоровается. Певица высказала мнение, что если артисты-иноагенты вернутся в Россию, вряд ли к ним на концерты кто-то придет. "Сегодня отсеются все негодяи, все предатели. Они будут там, где они должны быть", - приводит слова артистки ТАСС.

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