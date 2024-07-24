Три украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Пострадавших нет

В ночь на среду, 24 июля, пресечены новые попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировало три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна.

Ранее на Западе отмечали, что ВС России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Кроме того, для защиты от летающих беспилотников в России создана система безопасности "Пятница" для важных масштабных объектов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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