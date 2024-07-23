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В Кремле отреагировали на слова Кадырова про рейдерский захват Wildberries

19:44
  • вторник
  • 23 июля 2024

Назревает грандиозный скандал

В Кремле отреагировали на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о "рейдерском захвате" Wildberries. "Нет. Не видели", - коротко ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РБК.

Ранее в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров опубликовал видео и сопроводил его длинной записью. Он рассказал о том, что встретился с основателем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который пожаловался, что ему не дают видеться с супругой Татьяной. Более того, якобы в компании происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Также чеченский лидер дал понять, что между Владиславом и Татьяной не все гладко.

Сама Бакальчук, к слову, быстро отреагировала на поднявшуюся шумиху. Она уличила супруга во лжи и прямо написала, что "это развод". Ходят слухи, что Татьяна влюбилась в другого мужчину, причем якобы он несвободен. Напомним, что у Татьяны и Владислава Бакальчук семеро детей и общий бизнес.

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