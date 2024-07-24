Эксперт Юшков: Европейцам есть чем ответить на нефтяной шантаж Киева

Венгрия и Словакия пожаловались на Украину за прекращение прокачки российской нефти

В среду Комитет Евросоюза по торговой политике рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на решение Украины прекратить прокачку российской нефти в эти страны. В Брюсселе заявили, что рассчитывают на разрешение конфликта, тем более, что Будапешт уже предупредил: если Киев не возобновит транзит нефти, то Венгрия блокирует выплату компенсаций за поставки вооружений Украине. А это 6,5 миллиарда евро. Но в Киеве, похоже, всё меньше рассчитывают на оружие.

Действия Киева с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

— Ну что, российская нефть превращается в такую плётку, которой можно хлестать по спине неугодных европейских партнёров? Я имею в виду Киев, который прекратил поставки нефти в Венгрию и Словакию. Они теперь запросили консультации с Киевом при посредничестве Европейской комиссии. Вот что бывает с непокорными.

— Действительно, раньше Киев только, по сути, газовым транзитом шантажировал европейцев, и с теми самыми словаками у них были отдельные переговоры по транзиту газа. А теперь они используют и нефтяную историю. Причём в 22-23 годах уже были периоды, когда Киев вообще перекрывал поставки российской нефти. Сейчас же это, скорее, такой намёк на то, что он может и полностью перекрыть, потому что он остановил транзит нефти только отдельной российской компании, другие пока поставляют. Но это явный сигнал. И, может быть, это как раз-таки намёк на то, что бы Венгрия не влезала с мирными инициативами. Они в Киеве хотят продвигать только свой план Зеленского. А реальные какие-то усилия Венгрии, когда они побывали и в Киеве, и в Москве, и в Пекине, и в США, они явно отвергают. Но при этом во многом могут ударить сами по себе, потому что Венгрии тоже есть чем ответить. Вот, пожалуйста, они заблокировали выделение средств на закупку оружия, по сути, для Украины. А Словакия, может быть, это совпадение, но на несколько часов прекращала поставки электроэнергии за день до киевских действия. Конечно, это было технически обусловлено, но тем не менее, европейцы тоже показывают, что им есть чем ответить. И не хотят идти на шантаж Киева.

— Ну и сами европейцы изобрели очень удобную схему, ограничив закупку наших углеводородов. Если раньше они могли нефтепродукты закупать напрямую, теперь они это делают просто через ту же Турцию, ту же Индию, которая стала одним из главных поставщиков на премиальном европейском рынке. Зачем закупать у России и загружать в собственные нефтеперерабатывающие заводы, когда можно выстроить вот такую цепочку посредников. Но для Европы-то это все обходится дороже, а российская нефть сбыт все равно находит.

— Да, то есть в этом плане российская нефть с мирового рынка никуда не ушла, и европейцы раньше покупали ее напрямую. В порт Роттердама у нас были поставки из Ленинградской области, плюс нефтепровод "Дружба", две ветки - в Польшу и в Германию работало, - и вот нынешняя в Чехию, Венгрию, Словакию, и южное направление, которое в основном заходило в Италию. И европейцы загружали свои НПЗ, теперь вообще переработка у них сократилась. То есть они часть только заменили какой-то другой нефтью, с Ближнего Востока, например, из Ирака и Саудовской Аравии, но при этом общий объем переработки в Европе уменьшился, и теперь они покупают готовые нефтепродукты, сделанные из российской нефти в третьих странах. И действительно, этим массово занимается Индия, массово закупает российское, прежде всего, дизельное топливо Турции и перепродает его, под видом, конечно, своих объемов. Северная Африка то же самое, Алжир, Ливия, Марокко, все перерабатывают и, соответственно, реэкспортируют в Европу. Поэтому да, никуда наши объемы не делись, просто теперь европейцы их покупают по более дорогой логистике.

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