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Олимпийцы пожаловались на "антисекс"-кровати и невкусную еду в Париже

20:23
  • вторник
  • 23 июля 2024

Постели сделаны из картона

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. В Олимпийскую деревню уже вовсю стекаются спортсмены. Многие из них недовольны кроватями в номерах. Сообщается, что они сделаны из картона.

Например, на неудобство сна на подобных постелях пожаловалась член сборной Австралии по водному поло Тилли Кернс. "Первая ночь на картонных кроватях. Я вот-вот потеряю спину", - приводит слова спортсменки РИА Новости.

Забавно, что многие СМИ и пользователи в социальных сетях этим кроватям из 100% перерабатываемых материалов за их хрупкость дали прозвище "антисекс". В Сети завирусились видео, как олимпийцы прыгают на постелях, чтобы проверить их на прочность.

Кстати, спортсмены жалуются не только на кровати, но и на еду в Олимпийской деревне. Якобы пища похожа на ту, что подают в детских столовых.

К слову, ранее стало известно, что участникам Олимпиады в Париже раздадут около 300 тысяч презервативов. Об этом сообщал ряд СМИ со ссылкой на директора Олимпийской деревни Лорана Мишо. По его словам, средства контрацепции получат более чем 14 тысяч спортсменов и тренеров, которые будут находиться в Олимпийской деревне.

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