Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

В сентябре в столице пройдут выборы депутатов

Работа штаба общественной поддержки на выборах МГД началась с первого заседания программной комиссии.

Программа московского отделения "Единой России" должна появится к августовскому этапу 30-й конференции МГРО "ЕР", сообщил во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В народной программе "Единой России" будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам. Отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы из разных отраслей, объединившие силы в составе команды мэра", - сообщает АГН "Москва".

Сбор наказов проводят местные и первичные отделения "ЕР" в столице. Оставить наказ можно как на сайте штаба (ерпрограмма.москва), так и по email-адресу - nakaz@mos-partya.ru.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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