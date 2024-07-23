ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

20:34
  • вторник
  • 23 июля 2024

В сентябре в столице пройдут выборы депутатов

Работа штаба общественной поддержки на выборах МГД началась с первого заседания программной комиссии.

Программа московского отделения "Единой России" должна появится к августовскому этапу 30-й конференции МГРО "ЕР", сообщил во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В народной программе "Единой России" будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам. Отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы из разных отраслей, объединившие силы в составе команды мэра", - сообщает АГН "Москва".

Сбор наказов проводят местные и первичные отделения "ЕР" в столице. Оставить наказ можно как на сайте штаба (ерпрограмма.москва), так и по email-адресу - nakaz@mos-partya.ru.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Открытие штаба общественной поддержки "Единой России" в Москве
Открытие штаба общественной поддержки "Единой России" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.