Илон Маск: "Бедный Байден не может подняться по ступенькам"

Скандально известный миллиардер похвалил Дональда Трампа

Илон Маск комплиментарно высказался в адрес Дональда Трампа, на которого на днях совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Республиканец вступил в президентскую гонку и успешно показал себя в теледебатах с Джо Байденом. Выборы нового главы США состоятся в ноябре.

"Достойно восхищения, что Трамп после покушения, когда у него по лицу струилась кровь, а [рядом] мог находиться второй вооруженный человек, поднял кулак и призвал бороться", - отметил Илон Маск.

Миллиардер считает, что Америке нужен сильный и харизматичный лидер, который сможет иметь дело с такими "крепкими орешками" как президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын или председатель Китая Си Цзиньпин.

"А бедный Байден не может подняться по ступенькам", - приводит слова Илона Маска ТАСС со ссылкой на портал The Daily Wire.

Ранее стало известно, что Джо Байден отказался от президентской гонки. На днях действующий президент США намерен выступить с речью. В Демократической партии уже выбрали другую кандидатуру на борьбу за президентское кресло - это Камала Харрис. Впрочем, сам республиканец Дональд Трамп считает, что у нее "мизерные" шансы на победу.

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