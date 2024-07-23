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Мишустину провели экскурсию по аэропорту Новосибирска

22:24
  • вторник
  • 23 июля 2024

Премьеру показали новый терминал

В ближайшие пять лет весь парк общественного транспорта Новосибирска будет обновлен. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину рассказал губернатор области Андрей Травников. Премьер находится в регионе с рабочей поездкой.

Среди важных транспортных проектов - мост через реку Обь, он будет достроен уже в этом году. Михаилу Мишустину также провели экскурсию по местному аэропорту. Это крупнейший транзитный узел за Уралом, через него проходят многие маршруты в Азию и Европу.

Премьеру показали терминал, который открылся в прошлом году. И сейчас он может принимать и отправлять 24 самолета на внутренних и международных рейсах в час. По итогам прошлого года аэропорт Толмачёво обслужил более 9 миллионов пассажиров, и эта цифра будет увеличиваться.

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