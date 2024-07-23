Брюссель пытается сделать Венгрию страной-изгоем

Виктору Орбану припоминают поездки в Москву и Пекин

ЕС начинает тратить средства от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, первый транш передадут уже в начале августа. Ещё 6,5 миллиарда на вооружение Киева Брюссель планировал направить из собственного фонда. Но это решение пока блокирует Будапешт из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины. Венгрия в последнее время всё чаще идёт вразрез с общеевропейской позицией, за что её пытаются сделать изгоем.

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Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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