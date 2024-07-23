ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брюссель пытается сделать Венгрию страной-изгоем

22:18
  • вторник
  • 23 июля 2024

Виктору Орбану припоминают поездки в Москву и Пекин

ЕС начинает тратить средства от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, первый транш передадут уже в начале августа. Ещё 6,5 миллиарда на вооружение Киева Брюссель планировал направить из собственного фонда. Но это решение пока блокирует Будапешт из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины. Венгрия в последнее время всё чаще идёт вразрез с общеевропейской позицией, за что её пытаются сделать изгоем.

Подробнее – в репортаже

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Виктор Орбан
Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.