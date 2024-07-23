Вот это поворот: Камала Харрис опередила Дональда Трампа

Демократка одержала победу над республиканцем

В ноябре в Америке состоятся выборы нового президента. Самые ожидаемые претенденты на этот пост до недавнего времени были действующий глава государства демократ Джо Байден и бывший лидер страны республиканец Дональд Трамп.

Однако на днях Байден объявил о выходе из президентской гонки. Говорят, такое решение он принял после провальных теледебатов с Трампом. Джо выглядел настолько жалко и неуверенно, что даже его однопартийцы пришли к выводу, что следует поменять кандидатуру. В итоге демократы приняли решение выдвинуть Камалу Харрис.

И вот теперь опрос, проведенный агентством Reuters и компанией Ipsos, показал, что Харрис победила Трампа. Согласно предоставленным данным, Камала на два пункта опередила Дональда: ее поддержали 44% респондентов, а его - 42% опрошенных. Сообщается, что был опрошен 1 241 взрослый житель США по всей стране. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

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