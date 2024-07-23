ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бакальчук раскрыла тайну мужа: почти ничем не владеет

22:10
  • вторник
  • 23 июля 2024

Основательница Wildberries разъяснила ситуацию

Татьяна Бакальчук обнародовала видео на своей официальном канале в "Телеграм", в котором расставила все точки над i. В частности, она дала понять, что ее супруг Владислав на самом деле не принимает участие в управлении компанией Wildberries и ему принадлежит только 1% акций. Кроме того, Татьяна подтвердила, что начала бракоразводный процесс. Вдаваться в детали Бакальчук не стала, поскольку считает, что личная жизнь каждого человека должна быть его личным делом.

Также Татьяна опровергла информацию о том, что якобы компания подверглась рейдерскому захвату. Она рассказала, что коллегиально было принято решение о новом пути развития "ягодок".

О том, что в семье Татьяны и Владислава Бакальчук не все гладко, стало известно благодаря Рамзану Кадырову. Чеченский лидер обнародовал видео с Владиславом, с которым дружен около десяти лет, и рассказал, что якобы в семье и в бизнесе основателей Wildberries проблемы, и пообещал разобраться в этом вопросе. Татьяна оперативно отреагировала на публикацию и сообщила о разводе.

До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.