Бакальчук раскрыла тайну мужа: почти ничем не владеет

Основательница Wildberries разъяснила ситуацию

Татьяна Бакальчук обнародовала видео на своей официальном канале в "Телеграм", в котором расставила все точки над i. В частности, она дала понять, что ее супруг Владислав на самом деле не принимает участие в управлении компанией Wildberries и ему принадлежит только 1% акций. Кроме того, Татьяна подтвердила, что начала бракоразводный процесс. Вдаваться в детали Бакальчук не стала, поскольку считает, что личная жизнь каждого человека должна быть его личным делом.

Также Татьяна опровергла информацию о том, что якобы компания подверглась рейдерскому захвату. Она рассказала, что коллегиально было принято решение о новом пути развития "ягодок".

О том, что в семье Татьяны и Владислава Бакальчук не все гладко, стало известно благодаря Рамзану Кадырову. Чеченский лидер обнародовал видео с Владиславом, с которым дружен около десяти лет, и рассказал, что якобы в семье и в бизнесе основателей Wildberries проблемы, и пообещал разобраться в этом вопросе. Татьяна оперативно отреагировала на публикацию и сообщила о разводе.

До этого Владислав Бакальчук рассказал РИА Новости о том, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

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