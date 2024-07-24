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В Великобритании призвали готовиться к войне через три года

00:29
  • среда
  • 24 июля 2024

Британский генерал считает, что страна должна удвоить боеспособность армии к 2027 году

Глава Генштаба Великобритании Роли Уокер заявил, что страна должна быть готова к войне к 2027 году. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил телеканал Sky News.

Британский генерал утверждает, что скоро стране придётся вести боевые действия против России, Китая, Ирана и КНДР. Эти пять стран он охарактеризовал как "ось нестабильности".

По его словам, Британия должна удвоить боеспособность армии к 2027 году, чтобы к концу десятилетия "уничтожить силы противника".

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