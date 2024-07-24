В Великобритании призвали готовиться к войне через три года

Британский генерал считает, что страна должна удвоить боеспособность армии к 2027 году

Глава Генштаба Великобритании Роли Уокер заявил, что страна должна быть готова к войне к 2027 году. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил телеканал Sky News.

Британский генерал утверждает, что скоро стране придётся вести боевые действия против России, Китая, Ирана и КНДР. Эти пять стран он охарактеризовал как "ось нестабильности".

По его словам, Британия должна удвоить боеспособность армии к 2027 году, чтобы к концу десятилетия "уничтожить силы противника".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram