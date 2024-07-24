Венгрия заблокирует финансовую помощь Украине до решения проблемы с Лукойлом

Глава МИД страны требует возобновления Украиной транзита российской нефти в Венгрию

Будапешт заблокирует помощь Киеву из фонда мира ЕС до возобновления Украиной транзита российской нефти в Венгрию. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова цитирует агентство Reuters.

По словам политика, Киев "может забыть" о выплате в размере 6,5 миллиардов евро из фонда мира ЕС до тех пор, пока не будет решена проблема с "Лукойлом".

17 июля Сийярто сообщил, что Украина ужесточила санкции против компании "Лукойл", чем заблокировала транзит российской нефти в Венгрию через свою территорию.

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