Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане

Восемь человек погибли, пятеро пропали без вести

Рыболовецкое судно Argos Georgia с россиянами в составе экипажа затонуло у побережья Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. Об этом в среду, 24 июля, сообщило испанское агентство EFE.

Восемь человек погибли, пятеро пропали без вести. 14 человек успели перебраться на надувные шлюпки и были спасены. Поиски пропавших продолжаются.

Среди 27 членов экипажа на борту находились восемь россиян, десять испанцев, а также два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев. На данный момент были опознаны только два погибших испанца.

Отмечается, что причиной крушения cудна Argos Georgia мог стать сильный шторм.

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