Шар с мусором из КНДР приземлился у офиса президента Южной Кореи

Северная Корея продолжает отвечать Южной на запуск с её территории агитационных листовок
Один из шаров с мусором, запущенных КНДР, приземлился на территории офиса президента Южной Кореи. Об этом в среду, 24 июля, сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что токсичных веществ среди содержимого шара обнаружено не было.
Таким способом КНДР продолжает отвечать Республике Корея на запуск с её территории воздушных шаров с агитационными листовками, направленными против Пхеньяна. С 28 мая северокорейские военные выпустили более 2000 шаров с мусором в сторону РК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram