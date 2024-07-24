Шар с мусором из КНДР приземлился у офиса президента Южной Кореи

Северная Корея продолжает отвечать Южной на запуск с её территории агитационных листовок

Один из шаров с мусором, запущенных КНДР, приземлился на территории офиса президента Южной Кореи. Об этом в среду, 24 июля, сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что токсичных веществ среди содержимого шара обнаружено не было.

Таким способом КНДР продолжает отвечать Республике Корея на запуск с её территории воздушных шаров с агитационными листовками, направленными против Пхеньяна. С 28 мая северокорейские военные выпустили более 2000 шаров с мусором в сторону РК.

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