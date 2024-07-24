Министр отметил отвагу, стойкость и героизм бойцов

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции. Он поздравил бойцов с освобождением от сил противника населенных пунктов Розовка и Песчаное.

Телеграммы адресованы военнослужащим 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка и 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова II степени полка.

Как подчеркнул министр, обращаясь к бойцам, "вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на богуславском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, стойкость и героизм". Белоусов поблагодарил военных, приближающих нашу победу в СВО.

В ходе специальной военной операции военнослужащие полка показали беспримерное мужество и самоотверженность. Родина высоко оценивает ратный подвиг воинов. Свыше тысячи защитников Отечества награждены государственными и ведомственными знаками отличия, подчеркивается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Достижению целей спецоперации не помешает ни сопротивление украинских националистов, ни политические перестановки в странах — донорах киевского режима. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, подчеркнул, что "цели СВО будут достигнуты".

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