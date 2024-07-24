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Восемь человек погибли при крушении судна с россиянами в Атлантике

08:16
  • среда
  • 24 июля 2024

Причиной стал сильный шторм

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа затонуло в Южной части Атлантического океана.

Судно вышло из порта 21 июля под флагом острова Святой Елены. На следующий день оно подало сигнал бедствия примерно в 370 километрах к востоку от Стэнли, столицы Фолклендских островов.

Среди 27 человек, находившихся на борту, были десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев. 14 человек удалось спасти патрульному катеру, семь человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент известно о восьми погибших, пишет испанское агентство EFE. Они пока не опознаны, поэтому неизвестно, есть ли среди них россияне.

Причиной крушения cудна Argos Georgia мог стать сильный шторм.

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