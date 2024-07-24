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ВСУ бросают в бой последние резервы под Купянском

08:16
  • среда
  • 24 июля 2024

Украинские войска в тяжелом положении

Положение украинских войск на купянском направлении тяжелое. Командование ВСУ бросает в бой последние силы. В надежде остановить российских штурмовиков командиры направляют резервы в район Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Штурмовую группу ВСУ под конвоем доставили в Купянск
Стало известно о провале обороны ВСУ на сватовско-купянском направлении

Марочко уточнил, что переброска дополнительных сил украинских боевиков установлена объективными средствами контроля. Косвенные факты свидетельствуют о том, что в бой брошены резервы, которые берегли на крайний случай.

Как сообщал эксперт ранее, подразделения ВСУ укрепляют свои позиции, пытаясь остановить продвижение российских войск на купянском направлении. Они возводят новые фортификационные сооружения и минные заграждения, передает ТАСС.

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