Украинские войска в тяжелом положении

Положение украинских войск на купянском направлении тяжелое. Командование ВСУ бросает в бой последние силы. В надежде остановить российских штурмовиков командиры направляют резервы в район Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что переброска дополнительных сил украинских боевиков установлена объективными средствами контроля. Косвенные факты свидетельствуют о том, что в бой брошены резервы, которые берегли на крайний случай.

Как сообщал эксперт ранее, подразделения ВСУ укрепляют свои позиции, пытаясь остановить продвижение российских войск на купянском направлении. Они возводят новые фортификационные сооружения и минные заграждения, передает ТАСС.

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