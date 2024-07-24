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Мишустину пообещали в течение пяти лет обновить весь общественный транспорт Новосибирска

08:25
  • среда
  • 24 июля 2024

Премьер находится с рабочим визитом в регионе

В ближайшие 5 лет весь парк общественного транспорта Новосибирска будет обновлен. Об этом Михаилу Мишустину рассказал губернатор области Андрей Травников во время рабочей поездки главы правительства в регион.

Среди важных транспортных проектов - мост через реку Обь. Он будет достроен уже в этом году. Михаилу Мишустину также провели экскурсию по местному международному аэропорту. Это крупнейший транзитный узел за Уралом, через него проходят многие маршруты в Азию и Европу. Премьеру показали терминал, который открылся в прошлом году, он может принимать и отправлять до 24 рейсов в час.

По итогам 2023 года аэропорт Толмачёво обслужил более девяти миллионов пассажиров и эта цифра будет увеличиваться.

"Основная задача развития страны, а президент неоднократно говорил о том, что необходимо ее связанность улучшать, давать возможность людям с минимальным количеством посадок летать не через Москву в соседние регионы, а напрямую. И такой хаб, как, в частности, "Толмачево", Новосибирск, это отличное решение для очень многих. У нас определено, и в послании Федеральному Собранию президент ставил цифру, 75 аэропортов мы должны к 2030 году реконструировать и сделать самыми современными. Но вот уже вы сегодня даете нам абсолютную уверенность в том, что эти задачи будут выполнены", - заявил Мишустин.

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Михаил Мишустин в международном аэропорту Толмачево
Михаил Мишустин в международном аэропорту Толмачево
Михаил Мишустин в международном аэропорту Толмачево
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