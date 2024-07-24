Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы

Есть пострадавшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на улице Синявинской в Москве. По данным СК, в результате взрыва на парковке возле жилого дома поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

Как стало известно, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы, когда в него сели мужчина и женщина. У мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба госпитализированы.

Взрыв повредил еще пять рядом стоящих автомобилей. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты столичного СК. По предварительным данным, автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Telegram-канал Readovka сообщает со ссылкой на МВД, что сдетонировало взрывное устройство.

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