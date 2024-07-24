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Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы

08:38
  • среда
  • 24 июля 2024

Есть пострадавшие

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на улице Синявинской в Москве. По данным СК, в результате взрыва на парковке возле жилого дома поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

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Как стало известно, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался у жилого дома на севере Москвы, когда в него сели мужчина и женщина. У мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба госпитализированы.

Взрыв повредил еще пять рядом стоящих автомобилей. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты столичного СК. По предварительным данным, автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Telegram-канал Readovka сообщает со ссылкой на МВД, что сдетонировало взрывное устройство.

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Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы
Пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
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